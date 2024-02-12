Çanakkale'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Motosiklet ve Skuter Trafiği Yasaklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Motosiklet ve Skuter Trafiği Yasaklandı

Çanakkale\'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Motosiklet ve Skuter Trafiği Yasaklandı

Çanakkale'de yaşanan kuvvetli fırtına ve yağışlı hava nedeniyle motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması bugün gece yarısına kadar tedbiren yasaklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, mevcut koşulların daha da ağırlaşacağı değerlendirilerek bu önlemin alındığı belirtildi.

12.02.2024 14:13
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Çanakkale'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün gece yarısına kadar, motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kuvvetli fırtına ve yağışlı havanın devam ettiği, mevcut koşulların daha da ağırlaşacağının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, bugün 14.30-23.59 saatleri arasında motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı duyuruldu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Motosiklet ve Skuter Trafiği Yasaklandı - Son Dakika
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