Çanakkale'de Orman Yangını: Zarar Büyüyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına merkeze bağlı Çınarlı köyünde 100 daireden oluşan site içerisinde yakalanan vatandaşlar, yaşadıklarını anlattı.

Kepez beldesinde dün başlayan ve tamamen kontrol altına alınan yangınla mücadele çalışmaları sürerken, alevlerin yol açtığı hasar da gün yüzüne çıkıyor.

Çınarlı köyünde iki katlı 100 binanın yer aldığı bir sitedeki yapıların 10'u kullanılamaz hale gelirken, 41'i ise hasar gördü. Site içerisinde park halinde bulunan 7 araç ise tamamen yandı.

"Tavuklarımla arılarıma hala çok ama çok üzülüyorum"

AA muhabirine yaşadıklarını anlatan site sakinlerinden Hayri Çamurcu, dün öğle saatlerinde ikametlerine 3 kilometre uzaklıkta başlayan yangının rüzgarla beraber kısa sürede evlerine kadar ulaştığını söyledi.

Yangınla beraber siteyi tahliye etmeye çalıştıklarını anlatan Çamurcu, şöyle konuştu:

"Sitemizin tahliyesi sırasında maalesef bazı trafik sıkışıklıkları yaşandığı için hem insanlarımızın hem de arabalarımızın çıkışında sorun yaşandı. Bu sıkışıklık sırasında ateş aniden sitemizin içine girince insanlar arabalarını bıraktılar ve bireysel olarak kaçmak zorunda kaldı. Bu trafik sıkışıklığı sonucunda çok sayıda araç kullanılamayacak kadar yandı."

Çamurcu, yangın sırasında sitenin içinde olduğunu ve kendi imkanlarıyla müdahale ederek evinin çatısını söndürdüğünü bildirdi.

Kümesindeki 35 tavuğunun da yangında telef olduğunu aktaran Çamurcu, şunları kaydetti:

"Yine ormanın bir kenarında kovanlarım vardı. Dolayısıyla evimi çabalarımla kurtardım ama kümesi, arabamı ve arılarımla tavuklarımı kurtaramadım. Arabamın yanmasına hiç ama hiç üzülmedim ama tavuklarımla arılarıma hala çok ama çok üzülüyorum. Çünkü onlar canlılardı, masumlardı ve bu konuda hiçbir günahları yoktu."

?"Çocukları, eşyaları ne varsa onu yanıma aldım"

Evdeyken eşinin uyarısıyla yangını fark ettiğini anlatan site sakinlerinden Ali Kiraz da yangının saniyeler içinde büyüdüğünden bahsetti.

Çocuklarıyla evden çıktıklarını ifade eden Kiraz, şöyle devam etti:

"Hemen çocukları, eşyaları ne varsa onu yanıma aldım. Ana yola çıkacaktık, ana yol kapalı. Her taraf araç dolu. Bu sefer zeytin ağacı tarlası içine daldım. Orada arabayı park ettim. Sürülü bir yer olduğu için zeytin ağaçları arasına koydum. Böyle 5-6 tane daha araç vardı. Onları park ettik. Çocuklarımızı aldık, yürüyerek ana yola, İzmir yoluna çıktık."

Kiraz, yaklaşık 1 saat sonra alevlerin yükseldiğini aktararak, "O kadar süratli gelişiyor ki anlatılamaz, saniyelerle ilgili bir olay. O kadar hızlı gelişiyor yangın. Her taraf uçaklar ama sert bir rüzgar var ki yapılması gereken çok fazla bir şey yok." dedi.

Yangından kaçarak Çanakkale'ye ulaşabildiklerini belirten Kiraz, şunları dile getirdi:

"Sorduk, 'Ev nasıl?', 'Evde bir şey yok.' dendi. 'Araba da var mı bir şey?', 'Araba duruyor.' dendi ama şimdi doğru arabada, evde bir şey yok ama her taraf simsiyah, kömür gibi. Dolayısıyla ben sevinemem, içim yanıyor, memleketimiz yanıyor. Bu derece yangın. Çanakkale'de her sene bu rüzgarlar var ama böyle bir şey olmuyordu. Güneydoğu gazisiyim, böyle bir şey görmedik biz, yıllardır burada oturuyorum."