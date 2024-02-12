Çanakkale\'yi sağanak vurdu, kentte motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

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CHP\'nin kalesini emanet ettiği isim, işçileri böyle tehdit etti

Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı. Çaydaki bazı tekneler zarar gördü. Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve motokuryeler ile skuterlerin saat 14.30'dan gece yarısına kadar trafiğe çıkmasını yasakladı.

METEOROLOJİ TURUNCU KODLA UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı turuncu kodlu uyarının ardından bugün Çanakkale'de sabaha karşı başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

KEPEZ ÇAYI TAŞTI

Kepez beldesindeki Kepez Çayı taştı. Çayda bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü. Kepez Belediyesi ekipleri, bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. Şehir merkezinde de bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

MOTOSİKLET VE MOTOKURYELERE TRAFİK YASAĞI

Çanakkale Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki motosiklet ve motokuryeler ile skuterlerin 14.30- 23.59 saatleri arasında trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Çanakkale il genelinde devam eden olumsuz hava koşullarının daha da ağırlaşacağı değerlendirildiğinden 12 Şubat 2024 tarihinde saat 14.30'dan 23.59'a kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır." denildi.