Çanakkale'yi sağanak vurdu, kentte motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı - Son Dakika
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Çanakkale'yi sağanak vurdu, kentte motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kepez Çayı taştı ve bazı tekneler zarar gördü. Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkmasını yasakladı.

12.02.2024 15:30  Güncelleme: 16:53
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Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı. Çaydaki bazı tekneler zarar gördü. Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve motokuryeler ile skuterlerin saat 14.30'dan gece yarısına kadar trafiğe çıkmasını yasakladı.

Çanakkale'yi vuran sağanak Kepez Çayı'nı taşırdı, kentte motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

METEOROLOJİ TURUNCU KODLA UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı turuncu kodlu uyarının ardından bugün Çanakkale'de sabaha karşı başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Çanakkale'yi vuran sağanak Kepez Çayı'nı taşırdı, kentte motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

KEPEZ ÇAYI TAŞTI

Kepez beldesindeki Kepez Çayı taştı. Çayda bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü. Kepez Belediyesi ekipleri, bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. Şehir merkezinde de bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

Çanakkale'yi vuran sağanak Kepez Çayı'nı taşırdı, kentte motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

MOTOSİKLET VE MOTOKURYELERE TRAFİK YASAĞI

Çanakkale Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki motosiklet ve motokuryeler ile skuterlerin 14.30- 23.59 saatleri arasında trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Çanakkale il genelinde devam eden olumsuz hava koşullarının daha da ağırlaşacağı değerlendirildiğinden 12 Şubat 2024 tarihinde saat 14.30'dan 23.59'a kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır." denildi.

Çanakkale'yi vuran sağanak Kepez Çayı'nı taşırdı, kentte motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Çanakkale\'yi sağanak vurdu, kentte motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Kaynak: DHA

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