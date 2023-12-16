Çanakkale\'de Sağanak Yağış Etkisini Sürdürüyor

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan sağanak, il merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, sağanaktan etkilenen Lapseki'de incelemelerde bulundu.

Aktaş, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin ve İlçe Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan ile bir araya gelerek, ilçedeki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Eceabat ilçesinde de sağanak nedeniyle denizin rengi, kıyı kesimlerde kahverengiye döndü.