Çanakkale'de Saliha Gizem Yıldızhan cinayeti davası açıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de Saliha Gizem Yıldızhan cinayeti davası açıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde öldürülen Saliha Gizem Yıldızhan'ın eşi ve eşinin kardeşi için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. İddianamede, cinayetin tasarlanarak işlendiği belirtilerek, sanıkların cezalandırılmaları istendi.

26.07.2024 11:53
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde öldürülen Saliha Gizem Yıldızhan'ın eşi ve eşinin kardeşi için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının, şubat ayında Lapseki'de boğularak öldürülen ve cesedi Biga ilçesindeki araziye gömülen Saliha Gizem Yıldızhan'ın cinayetiyle ilgili olarak yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Yıdızhan'ın eşi Fırat Yıldızhan'ın "Tasarlayarak eşe karşı öldürme", kardeşi Yağız Yıldızhan'ın da "Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, Fırat Yıldızhan ve kardeşi Yağız Yıldızhan'ın ifadelerine de yer verildi.

Yıldızhan'ın ifadesinde, olay günü eşi Saliha'yı evlilikleriyle ilgili görüşmek ve kimliğini vermek için aradığını, arkadaşına ait araçla kardeşi Yağız ile birlikte Lapseki ilçesine geldiklerini anlattığı öğrenildi.

Araç içinde eşiyle tartıştığını belirten Yıldızhan'ın "Bir anlık öfke ile yanında bulunan balya ipini eşimin boğazına doladım ve sıkmaya başladım. Eşim bir süre sonra hareketsiz kaldı. Araba ile Lapseki'de biraz gezdikten sonra Biga ilçesine geldik. Kardeşim Yağız ile birlikte eşimi Çavuşköy yakınlarında su kanalına koyduk ve üzerini toprak, molozlarla kapattık." ifadesini kullandığı belirtildi.

Kardeşi Yağız Yıldızhan ise ağabeyinin ifadesini tekrar ettiği bildirildi.

Olay

İddiaya göre, Biga'da yaşayan Fırat Yıldızhan (30), 17 Şubat'ta bir arkadaşından ödünç aldığı araba ile kardeşi Yağız Yıldızhan'ı da (20) yanına alarak, konuşmak için eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ın Lapseki'deki evine gitmişti.

Bir süre sonra Fırat Yıldızhan ile otomobile aldığı Saliha Gizem Yıldızhan arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Fırat Yıldızhan eşini aracın içinde boğarak öldürmüştü. Fırat Yıldızhan, kardeşi Yağız Yıldızhan'ın da yardımıyla Saliha Gizem Yıldızhan'ın cesedini, Biga'nın Çavuşköy Mahallesi'ndeki hafriyat alanına gömmüştü.

Kızlarından uzun süre haber alamayan ailenin durumu polise bildirmesi üzerine, arama çalışmalarına başlayan polis ekipleri şüpheli Fırat Yıldızhan ile kardeşi Yağız Yıldızhan'ı Biga'da gözaltına alınmıştı. Biga Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe Çanakkale Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.

Kaynak: AA

Çanakkale, Lapseki, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Saliha Gizem Yıldızhan cinayeti davası açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Saliha Gizem Yıldızhan cinayeti davası açıldı - Son Dakika
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