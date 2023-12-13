Çanakkale\'de Sıfır Atık Getirme Merkezi Hizmete Açıldı

Çanakkale Belediyesince, Sıfır Atık Yönetmeliği kriterlerine uygun olarak kurulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi hizmete sunuldu.

Tesisin kullanılmasını, işleyişi ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek ve vatandaşları teşvik etmek amacıyla merkez alanında etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Belediye Başkan Yardımcıları İrfan Mutluay ve Özleyiş Çetin, birim müdürleri ile belediye personeli katıldı.

Gökhan, programda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği projesinin bir şartını 2008 senesinde yerine getirdiklerini hatırlattı.

Küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevreden söz ederken, atıklardan ne şekilde yararlanıldığının da önemli olduğuna değinen Gökhan, "Bunları toprağa gömmektense evlerimizde düzenli olarak ayrıştırıp toplama günlerinde araçlara vermek, verilemiyorsa buraya getirip buradan bertaraf edilmesini sağlamak lazım." dedi.

Etkinliğe katılanlar, evlerinden getirdikleri atıkları 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ndeki geri dönüşüm konteynerlerine attı.

Vatandaşlar, ambalaj atıkları, gelişigüzel atıklar, giyim/tekstil atıkları, ilaç atıkları, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, bitkisel atık yağlar başta olmak üzere belirlenen 13 başlık altındaki atıklarını, haftanın her günü mesai saatleri içinde 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne teslim edebilecek.