Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
İçinde 1 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin makine arızası nedeniyle Gelibolu Tersanesi önlerinde sürüklendiği bilgisi üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı "KEGM-8" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye sevk edildi.
Tekne yedeklenerek, Gelibolu Tersanesine yanaştırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?