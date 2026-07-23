Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde 8,5 metre uzunluğundaki bir tekne makinelerindeki arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 9 kişi bulunan tekne, tahlisiye botuyla Eceabat İskelesi'ne çekildi.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
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