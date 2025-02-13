Çanakkale'de Trafik İhlali Yapan Motokurye Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de Trafik İhlali Yapan Motokurye Gözaltına Alındı

Çanakkale\'de Trafik İhlali Yapan Motokurye Gözaltına Alındı

Çanakkale'de, sosyal medyada trafik güvenliğini tehlikeye düşüren paylaşımları nedeniyle S.S. isimli kişiye 14 bin 69 lira idari para cezası kesildi ve adli işlem başlatıldı.

13.02.2025 16:02  Güncelleme: 16:05
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ÇANAKKALE'de, motosiklet ile trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek ihlallerde bulunduğuna sosyal medyadaki paylaşımlarından tespit edilen S.S.'ye (26), 14 bin 69 lira idari para cezası kesilip, hakkında adli işlem başlatıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde sanal devriye hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde S.S.'nin sosyal medya hesabında motosikleti ile trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek ihlallerde bulunduğuna paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Bu görüntülerden yola çıkan polis ekipleri S.S.'yi gözaltına alınıp, hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı. S.S.'ye ayrıca, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek', 'abartı egzoz' ve 'farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak' ihlallerinden toplam 14 bin 69 lira idari para cezası kesildi. uygulandı. Öte yandan S.S.'nin kullandığı 19 AAB 369 plakalı motosikleti trafikten men edildi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Trafik İhlali Yapan Motokurye Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Trafik İhlali Yapan Motokurye Gözaltına Alındı - Son Dakika
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