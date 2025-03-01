Çanakkale\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

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1) ÇANAKKALE'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Çan ilçesi Etili kavşağında meydana geldi. Etili köyünden gelen Rabia Aysel yönetimindeki 34 KMU 689 plakalı otomobil, Nuri Ziya Mavi yönetimindeki 17 ZC 606 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar savurulurken, 34 KMU 689 plakalı otomobil alev aldı. Kazayı gören çevredekiler durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nuri Ziya Mavi'nin otomobil içinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada 34 KMU 689 plakalı otomobil sürücüsü Rabia Aysel ile yolcu N.Ö. yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar Rabia Aysel ile yolcu N.Ö. ambulanslarla Çanakkale'ye sevk edildi. 17 ZC 606 plakalı otomobil de bulunan yolcular A.T., T.G., M.M., A.M.T. ve E.B.G. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Çan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Öte yandan 17 ZC 606 plakalı otomobilin Çan'daki nikahtan döndüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.