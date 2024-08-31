Çanakkale'de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı - Son Dakika
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Çanakkale'de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı

Çanakkale\'de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 9'uncusu Çanakkale'de başladı. Festival kapsamında çeşitli sanat etkinlikleri, konserler ve tiyatro gösterileri düzenlenecek.

31.08.2024 12:46
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca ülkenin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl 16 ilde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 9'uncusu Çanakkale'de başladı.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin Anadolu Hamidiye Tabyaları'ndaki açılış töreninde, protokol üyeleri tarafından "Anmak-Anlamak Çanakkale 1915 Sergisi" gezildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, açılışta yaptığı konuşmada, "Troya Kültür Yolu Festivali" olarak da bilinen etkinliğin, Çanakkale'de 3'üncü kez gerçekleştirildiğini söyledi.

Mumcu, Çanakkale'nin yerli ve yabancı turistler için güzel bir destinasyon olduğunu belirterek, "Birbirinden farklı birçok etkinlikle, konser organizasyonuyla yine bir aradayız. Çanakkale'ye ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İyi seyirler, iyi gezmeler diliyorum." dedi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman da festivalin ilin sahip olduğu zenginliklerin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

İlin kültür ve sanat alanındaki potansiyelinin bu sayede ortaya çıktığını dile getiren Toraman, şunları kaydetti:

"Bakanlığımıza, başta Sayın Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese, bütün Çanakkaleli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bu sene çeşitli etkinlikler yapılacak ve bu bir haftalık sürede eminim hem Çanakkale'de oturan hemşehrilerimiz hem de civar illerden gelecek misafirlerimiz güzel vakit geçirecek. Bu festival bir marka artık. Bu markanın Çanakkale'de faaliyet yürütmesi de bizim için gurur verici. İnşallah aynı güzellikte devamı da gelir."

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise 9 gün boyunca insanları sanata, kültüre, müziğe doyuran festivalde 3 yaşından 90 yaşına kadar herkesin kendisinden bir parça bulabildiğini anlattı.

Yaz turizminin sonuna yaklaşıldığı, şehir dışındaki üniversite öğrencilerinin henüz gelmediği ara dönemde festivalin Çanakkale dinamiklerine büyük takviye olduğunu vurgulayan Kaşdemir, "Şehirdeki, restoranlardaki kalabalığın ve otellerde yer kalmamış olmasının, festivalin yapılış amacına uygun olduğunu düşünüyoruz. Çanakkalelileri bu festivalde mutlaka görmek istiyoruz. Sabah başlayacak etkinlikler geceye kadar devam edecek." diye konuştu.

Açılışa, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Öznur Benderlioğlu Doğangün, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Direktörü Selim Terzi ile diğer ilgililer katıldı.

Çeşitli sanat etkinlikleri ile konser, tiyatro gösterileri ve çocuk faaliyetlerine ev sahipliği yapacak festival 8 Eylül'de sona erecek.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin programına, Kültür ve Turizm Bakanlığının "kulturyolufestivali.com" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı - Son Dakika

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