Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezinde uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, E.K. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin üst ve araç aramasında 544,47 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Uyuşturucu Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?