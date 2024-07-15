Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde zirai alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Çan'ın Göle köyü yakınlarındaki ziri alanında başlayan ve ormanlık sahaya doğru ilerleyen yangının İHA'dan fark edilmesi üzerine Çanakkale'de konuşlu 3 helikopter, 3 uçak ile 16 adet arazöz ve su ikmal araçları bölgeye sevk edildi.

İlk müdahalenin yer ekiplerince yapıldığı yangının yeniden zirai alana doğru yayılma eğilimi üzerine 3 adet dozer daha gönderildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi, Çan Orman İşletme Müdürü Özgür Aktaş'tan bilgi aldı.

Yaklaşık 4 hektar zirai alan ile 1.5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.