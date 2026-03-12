Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinlikleri Çimenlik Kalesi'ndeki törenle başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinlikleri Çimenlik Kalesi'ndeki törenle başladı

Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 111. yıl dönümü etkinlikleri Çimenlik Kalesi\'ndeki törenle başladı
12.03.2026 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinlikleri, Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen tören ve "Çanakkale-Ankara 29. Zafer Koşusu" ile başladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinlikleri, Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen tören ve "Çanakkale- Ankara 29. Zafer Koşusu" ile başladı.

Çimenlik Kalesi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünün idrak edildiğini hatırlattı.

Çanakkale Savaşı'nın hem mahiyeti hem de neticeleri itibarıyla dünya harp tarihinin çok müstesna örneklerinden birini oluşturduğunu belirten Toraman, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu savaş 'yenilmez' orduların kesin mağlubiyeti, Türk ordusunun da kesin zaferiyle neticelenmiştir. Hem deniz savaşı safhası hem de kara savaşı safhası aynı zaferle neticelenmiştir. Bugüne kadar 'yenilmez' olarak görülen orduların ve donanmaların çaresizliğinin sahnelendiği yerdir. Bu bütün dünyaya örnek teşkil etmiş ve bu güçlü orduların, donanmaların yenilebileceğini bütün dünyaya Türk ordusu göstermiştir. Bunu mümkün kılan şüphesiz Mehmetçik'in direnci, kararlılığı, kahramanlığı ve vatan sevgisidir."

Vali Toraman konuşmasının ardından Kıbrıs Gazisi İzzet Küçük'e Milli Mücadele Madalyası tevcih etti.

Törende, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Dansları Topluluğu ile Çanakkale Mehteran Derneği üyeleri gösteri sundu.

Daha sonra Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağını öperek atlet öğrenciler Hüseyin Ege Arslan ve Şimal Alkan'a teslim etti.

Buradaki törenin ardından katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla Yalı Caddesi'nden Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'ne yürüdü.

Valilik önünden Arslan ve Alkan'ın 720 kilometrelik koşunun ilk etabı için yola çıkmasıyla "Çanakkale-Ankara 29. Zafer Koşusu" başladı.

Atletlerin taşıdığı, Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağı, 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek.

Törene, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Baro Başkanı Ardahan Dikme, askerler, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Çanakkale, 18 Mart, Ankara, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinlikleri Çimenlik Kalesi'ndeki törenle başladı - Son Dakika

İran’dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni On binler akın etti İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni! On binler akın etti
İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak
İran işi şova döktü “İşte sonuçları“ deyip bu kareleri yayınladılar İran işi şova döktü! "İşte sonuçları" deyip bu kareleri yayınladılar
Konya’da öğrenci servisiyle otobüs çarpıştı: 26 yaralı Konya'da öğrenci servisiyle otobüs çarpıştı: 26 yaralı
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İstanbul’da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı

12:09
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkarak veriler işte en yaşlı il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkarak veriler! işte en yaşlı il
11:37
Rusya’dan İran’a savaş kazandıracak destek İHA taktikleri vermişler
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler
11:35
Bahçeli ’’Ocak dışısın’’ dedi: İşte MHP’li vekilin başını yakan sözler
Bahçeli ''Ocak dışısın'' dedi: İşte MHP'li vekilin başını yakan sözler
11:21
“Eşim intihar etti“ demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
"Eşim intihar etti" demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 12:53:22. #.0.5#
SON DAKİKA: Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinlikleri Çimenlik Kalesi'ndeki törenle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.