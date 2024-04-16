Çanakkale Doku Kültürü ve Fidesi Üretim Tesisi Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi

Çanakkale Doku Kültürü ve Fidesi Üretim Tesisi'nin temel atma töreni, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirildi.
Tesisin temel atma töreninde Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, üretici firma Microflor Biyoteknoloji ve Tarım Sanayi AŞ'nin üst yöneticileri Anja Hark-Borrmann ve Febe Flore ile Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Ersoy katılımcılara hitap etti.
Konuşmaların ardından tesisin temelinin atılmasıyla sona eren programa, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Çanakkale Koordinatörü Recai Başaran, Çanakkale Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Kaya Üzen, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Proje Müdürü Halit Duran, Microflor Biyoteknoloji ve Tarım Sanayi AŞ Türkiye Müdürü İbrahim Aydın ile davetliler katıldı.
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