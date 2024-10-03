Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kurt, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi

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Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle polis gemisinde buluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Kilitbahir Kalesi'nden başlayan gemi turu, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde kurbağa adamların gösterisi ile sona erdi.

Kurt, yaptığı açıklamada, "Başımızın tacı olduğunuzu sakın unutmayın. Kapımız da yüreğimiz de sizlere daima açık. Biz teşkilat olarak büyük ve güzel bir aileyiz." dedi.

Gemi turu, Gestaş İskelesi'nde hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.