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Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceledi. Arıcı, farklı kategorilerdeki fotoğraflardan seçim yaparak muhabirleri tebrik etti ve anlamlı karelerin tarihe ışık tuttuğunu belirtti.

01.02.2024 13:14  Güncelleme: 13:27
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Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arıcı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Hastane Saldırısı" fotoğrafını seçen Arıcı, "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Gökyüzü Köprüsü", "Spor" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yumruk" adlı fotoğrafına oy verdi.

AA muhabiri ve foto muhabirlerini tebrik eden Arıcı, "Hepsi çok derin anlamları olan, tarihe ışık tutacak kareler. Anı resmen yakalamış ve ölümsüzleştirmiş kareler. Benim gözümde hepsi seçilebilecek karelerdi. Birbirinden ayırt ederken zorlandım. Bu kareleri oluşturan tüm arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum, çok güzel anlar yakalamışlar." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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