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ÇANAKKALE MERKEZ VE 6 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ - Son Dakika
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ÇANAKKALE MERKEZ VE 6 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Çanakkale'de, bugün de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Alınan son meteorolojik verilere göre olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamaya sebep olabileceği değerlendirildiğinden, il merkezi ile Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat ve Biga ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir.

ÇANAKKALE MERKEZ VE 6 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
10.01.2024 - 02:06,  Güncelleme: 02:07
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ÇANAKKALE MERKEZ VE 6 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Çanakkale'de, bugün de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Alınan son meteorolojik verilerin değerlendirilmesine göre olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamaya sebep olabileceği değerlendirildiğinden, 10.01.2024 Çarşamba günü; İl Merkezi ile Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat ve Biga ilçelerinde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: ÇANAKKALE MERKEZ VE 6 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ - Son Dakika
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