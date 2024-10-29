Çanakkale'nin ilçelerinde cumhuriyetin 101. yılı kutlanıyor - Son Dakika
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Çanakkale'nin ilçelerinde cumhuriyetin 101. yılı kutlanıyor

Çanakkale\'nin ilçelerinde cumhuriyetin 101. yılı kutlanıyor

Çanakkale'nin ilçelerinde cumhuriyetin 101. yılı coşkuyla kutlanıyor.

29.10.2024 14:47
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Çanakkale'nin ilçelerinde cumhuriyetin 101. yılı coşkuyla kutlanıyor.

Gelibolu'daki ilk tören 2. Kolordu Karargahı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Bekir Abacı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak'ın çelenk sunumuyla başladı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki tören sonrası Kaymakam Abacı, makamında tebrikleri kabul etti.

26 Kasım Caddesi'nde düzenlenen törende de Bekir Abacı, Rasim Yaldız ve Ali Kamil Soyuak tarafından törene katılanların ve halkın bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından öğrencilerin halk oyunları gösterileri sunuldu, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen çeşitli müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Lapseki

Lapseki'deki törenler Kaymakam Emre Öztürk'ün makamında ilçe protokolü ile birlikte tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Ardından Kaymakam Öztürk, Garnizon Komutanı Deniz Albay Bülent Pehlivan ve Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk ile birlikte halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Çarşı meydanındaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törenler Plevne Ortaokulu öğrencilerinin Atatürk ve Cumhuriyet adlı piyesi, Hüseyin Akif Terzioğlu İlkokulu 2-D sınıfı öğrencilerinin dans gösterisi, Plevne Ortaokulu öğrencilerinin ve öğretmenlerinin hazırladığı koro sunumu, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Halk Oyunları Gösterisi ile sona erdi.

Çan

Çan ilçesinde Atatürk Şehir Meydanı'nda tören düzenlendi.

Tören Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu ve Çan Belediye Başkanı Harun Arslan'ın selamlamalarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu halk oyunları gösterisi sunuldu.

Ardından 29 Ekim konulu yarışma ve müsabakalarda dereceye girenlere ödül verilmesi ile devam eden program tören geçişi ile sona erdi.

Ayvacık

Ayvacık'taki tören, 21 Eylül Stadyumu'nda düzenlendi.

Ayvacık Kaymakamı Salih Sak'ın konuşmasının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlama programı halk oyunları gösterisi ve resmigeçit töreni ile sona erdi.

Törene, Ayvacık Garnizon Komutanı Olgun Parlar, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, daire amirleri, STK temsilcileri ile ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Çan, Son Dakika

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