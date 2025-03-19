Çanakkale Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi Kartal'da Açıldı

(İSTANBUL) - Çanakkale Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılında Kartal Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi iş birliğiyle belediye fuaye alanında vatandaşların ziyaretine açıldı.

Kartal, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılında Çanakkale Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açılışı gerçekleştirilen gezici müzede; Çanakkale Savaşı'nın onurlu mücadelesini anlatan askerlere ait eşyalar ile cephe önü ve gerisi savaş malzemeleri sergileniyor.

Sergilenen eserler arasında top mermisi kovanları, İngiliz ve Türk subaylarının kılıçları, Türk ordusunun kullandığı tüfekler ve top mermileri, Türk askerinin çarıkları ve İngiliz postalının yanı sıra Çanakkale Savaşı'nda kullanılan çeşitli tüfek namluları yer alıyor. 1. Dünya Savaşı'ndan kalma, el dokuması ve pamuktan yapılmış Türk bayrağı ile Çanakkale Savaşı sırasında verilen savaş madalyası da sergileniyor.

Müzenin açılışına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına katılarak bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılında böylesine anlamlı bir etkinliğe katkı sunanlara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Öncelikle üyesi olmaktan büyük gurur ve onur duyduğum Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubemize, sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Malumunuz, bugün üzüntülüyüz. Değerli Meclis üyemiz Umut Daştan'ı bugün toprağa verdik. Dolayısıyla büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Ancak bir o kadar da Çanakkale Destanı'nın 110'uncu yılını bu sergiyle anmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Hepinizin ayaklarına sağlık. Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel, malum sebeplerden dolayı bugün aramızda olamadılar, ama hepinize sevgi ve selamlarını iletmemizi istediler. Çanakkale Zaferi, sadece savaşın kazanıldığı bir dönüm noktası değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin temellerini atan bir zafer olarak da tarihimize kazındı. Bu zafer, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi haline gelmiş ve Cumhuriyetimizin kurulmasında atılan önemli adımlardan biri olmuştur. Kartal Belediyesi'nin düzenlediği bu anlamlı program, hem geçmişe sahip çıkmanın hem de geleceğe umut bırakmanın simgesi olarak büyük bir önem taşıyor."

Başkan Yardımcısı Uçar'ın konuşmasının ardından Kartal Belediyesi Meclis üyesi Fatma Gül Altınöz, Başkan Yüksel adına Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan'a Kartal heykelciği takdim etti.

Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi, 23 Mart 2025 tarihine kadar Kartal Belediyesi fuaye alanında ziyaret edilebilecek.