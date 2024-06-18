Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na Yangın Nedeniyle Girişler Durduruldu

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangın nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişler durduruldu.

Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisindeki ekili arazide ilk belirlemelere göre anız yakılması nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi.

Boğaz trafiği tek yönlü askıya alındı

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerince uçak, helikopter, arazöz, itfaiye ve iş makineleri ile havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi.

Önlem amacıyla Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyünün tahliye edildiği duyurulan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Büyükanafarta köyünde yaşayan vatandaşlarımız Özel İdare, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Eceabat Gençlik Konuk Evi'ne götürülerek misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın teyakkuzda olmaları önemlidir."

Tarihi alana girişler durduruldu

Çanakkale Valiliğince yapılan başka bir açıklamada ise "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişler ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, söz konusu yangın nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

Bölgede 362 kişiden oluşan ekipler, 9 uçak, 6 helikopter ve 67 kara aracıyla, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.