Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Antakya'da Ziyaretçilerle Buluştu - Son Dakika
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Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Antakya'da Ziyaretçilerle Buluştu

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Antakya\'da Ziyaretçilerle Buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye turuna çıkan Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, Hatay'ın Antakya ilçesinde ziyaretçilerle buluştu. Müzede sergilenen resim, fotoğraf ve videolar ile savaştan kalma objeler vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi. Tır, yarın Kilis'e hareket edecek.

28.04.2024 17:47
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Hatay'ın Antakya ilçesine gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, ziyaretçilerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Türkiye turuna çıkan tır, Expo Kisecik alanında konuşlandırıldı.

Çanakkale Zaferi'ni anlatan resim, fotoğraf ve videoların gösterildiği müze, ziyaretçilerini ağırladı.

Vatandaşlar, müzede sergilenen savaştan kalma objeleri inceledi.

Tır, yarın da ziyaretçilerle buluştuktan sonra Kilis'e hareket edecek.

Kaynak: AA

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