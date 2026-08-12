Çanakkale Müzesi’ne Menderes’te her yaştan ilgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale Müzesi’ne Menderes’te her yaştan ilgi

Çanakkale Müzesi’ne Menderes’te her yaştan ilgi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 6-7 Ağustos tarihlerinde Menderes Belediyesi önünde ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırladı. Müzede savaş materyalleri, asker mektupları ve dönemin yazılı basınından örnekler sergileniyor.

(İZMİR) - Çanakkale ruhunu Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışında yaşatmak için hazırlanan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 6-7 Ağustos tarihlerinde Menderes'te vatandaşlarla buluştu.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bünyesinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın hazırladığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 6-7 Ağustos tarihlerinde Menderes'te ziyaretçilerini ağırladı.

Çanakkale ruhunu Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışında yaşatmak için tır içinde oluşturulan ve ücretsiz hizmet veren gezici müze, Menderes Belediyesi önünde vatandaşlarla buluştu. Müze'ye her yaştan vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Müzede, Çanakkale Savaşı'na ait çeşitli materyaller, savaş objeleri, asker mektupları ve dönemin yazılı basınından örnekleri sergileniyor.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Çanakkale, Ağustos, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Müzesi’ne Menderes’te her yaştan ilgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay’dan köpek saldırısında emsal karar Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay'dan köpek saldırısında emsal karar
Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı
Malatya’da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti Malatya'da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti
Amedspor’dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle Amedspor'dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle
Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı
Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı

11:06
Cansever’in büyük sırrı Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
10:39
Özgür Özel sessizliğini bozdu: ’Çerçeve yasa’ya neden ’evet’ dediğini açıkladı
Özgür Özel sessizliğini bozdu: 'Çerçeve yasa'ya neden 'evet' dediğini açıkladı
10:11
Altın için kritik gün Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi
09:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor
08:49
MHP ’Yasa kapsamında’ dedi, Demirtaş’ın tahliyesi için tarih verildi
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
08:27
Çerçeve yasa için kritik süreç İlk adım Öcalan’dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek
Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 11:21:35. #7.12#
SON DAKİKA: Çanakkale Müzesi’ne Menderes’te her yaştan ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.