Çanakkale Müzesi’ne Menderes’te her yaştan ilgi

(İZMİR) - Çanakkale ruhunu Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışında yaşatmak için hazırlanan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 6-7 Ağustos tarihlerinde Menderes'te vatandaşlarla buluştu.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bünyesinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın hazırladığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 6-7 Ağustos tarihlerinde Menderes'te ziyaretçilerini ağırladı.

Çanakkale ruhunu Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışında yaşatmak için tır içinde oluşturulan ve ücretsiz hizmet veren gezici müze, Menderes Belediyesi önünde vatandaşlarla buluştu. Müze'ye her yaştan vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Müzede, Çanakkale Savaşı'na ait çeşitli materyaller, savaş objeleri, asker mektupları ve dönemin yazılı basınından örnekleri sergileniyor.