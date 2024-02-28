Çanakkale Şehitleri için bestelenen marş klip haline getirildi - Son Dakika
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Çanakkale Şehitleri için bestelenen marş klip haline getirildi

Çanakkale Şehitleri için bestelenen marş klip haline getirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde müzik öğretmeni tarafından Çanakkale Şehitleri için bestelenen marş, öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte seslendirildi. Marş ve klip, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ortakent Kerem Aydınlar Ortaokulu Müdürlüğü, Okul Aile Birliği ve velilerin desteğiyle gerçekleştirildi.

28.02.2024 15:46
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde müzik öğretmeni tarafından Çanakkale Şehitleri için bestelenen marş klip haline getirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 109. yıl dönümünde söz ve müziği Ortakent Kerem Aydınlar Ortaokulu müzik öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ'a ait "Çanakkale Geçilmez" isimli marş öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte seslendirildi.

Şehitlerin aziz hatırasına saygı ve minnet sunmak amacıyla hazırlanan marş ve klip, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ortakent Kerem Aydınlar Ortaokulu Müdürlüğü, Okul Aile Birliği ve velilerin desteğiyle gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Şehitleri için bestelenen marş klip haline getirildi - Son Dakika


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