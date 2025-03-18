Çanakkale Şehitleri Narlıdere'de Anıldı - Son Dakika
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Çanakkale Şehitleri Narlıdere'de Anıldı

Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Narlıdere’de tören düzenlendi. Narlıdere Şehitliği’nde düzenlenen törende, şehitler için dualar okundu, mezarlarına karanfil bırakıldı.

18.03.2025 15:34
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(İZMİR) - Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Narlıdere'de tören düzenlendi. Narlıdere Şehitliği'nde düzenlenen törende, şehitler için dualar okundu, mezarlarına karanfil bırakıldı.

Narlıdere'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi. Narlıdere Şehitliği'nde gerçekleştirilen törene Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Narlıdere İstihkam Okulu Komutanı İstihkam Albay Halil İbrahim Yılmaz, şehit yakınları, gaziler, siyasi partilerin ve STK'ların temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve anıta çelenk sunulması ile başlayan törende Kaymakam Suat Dervişoğlu, şehitler için oluşturulan anı defterini imzaladı. Şehitlerimizin ruhları için Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve duaların da okunduğu törende, Narlıdere Belediyesi tarafından hazırlanan karanfiller, şehit mezarlarına bırakıldı. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Kaymakam Suat Dervişoğlu ve ilçe protokolü ile birlikte şehit mezarlarına karanfil bırakırken, şehit yakınları ve gazilerle de bol bol sohbet etti.

Şehitlikteki törenin ardından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü anma programı kapsamında, Narlıdere AKM'de Çanakkale Destanı Oratoryosu düzenlendi. Narlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan törende, Narlıdere'de öğrenim gören öğrencilerin hazırladığı Çanakkale Destanı Oratoryosu büyük alkış aldı.

Kaynak: ANKA

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