Çanakkale şehitleri, zaferin 109. yılında Bakü'de törenle anıldı - Son Dakika
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Çanakkale şehitleri, zaferin 109. yılında Bakü'de törenle anıldı

- Çanakkale şehitleri, zaferin 109. yılında Bakü'de törenle anıldı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Türk Şehitliği'nde Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

18.03.2024 23:00  Güncelleme: 23:26
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- Çanakkale şehitleri, zaferin 109. yılında Bakü'de törenle anıldı

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Türk Şehitliği'nde Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü çerçevesinde tören düzenlendi. Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Askeri Ataşe Tuğgeneral Soner Oruçoğlu, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri, iş insanları ve büyükelçilik çalışanları katıldı. Büyükelçi Bağcı'nın Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve iki ülkenin milli marşları okundu.

Şehitlik özel defterini imzaladıktan sonra konuşma yapan Bağcı, "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bugün bir kez daha manevi huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyoruz. Bundan 109 yıl önce Çanakkale'de dünyanın en güçlü orduları karşısında kısıtlı imkanlara rağmen kazandığımız destansı zafer, tarihimize altın harflerle yazılmış, Türk milletinin bağımsızlığı uğruna başarabileceklerini dünyaya göstermiştir. Çanakkale'deki şanlı zafer aynı zamanda, Kurtuluş Savaşımız için de cesaret ve ilham kaynağı olmuştur. Anadolu'nun birçok bölgesinden olduğu gibi, Azerbaycan topraklarından Çanakkale'ye gelerek mücadelemize canı pahasına destek olan kardeşlerimizin fedakarlığını bu anlamlı günde şükranla ve minnetle hatırlamaktayız" dedi.

"Karabağ Azerbaycan'dır diyerek işgale son veren azim aynı anlayıştan güç almıştır"

Kardeş Azerbaycan topraklarının bağımsızlığı uğruna Nuri Paşa komutasında verilen mücadelenin de daima tarihimizdeki yerini koruyacağını ifade eden Bağcı, "Anadolu'da ve Kafkasya'nın birçok bölgesinde birlikte verdiğimiz mücadeleler, 'İki devlet, tek millet' şiarının temelini oluşturmaktadır. Kader birliğimiz, aynı zamanda 2021 yılında müstesna ilişkilerimizi müttefiklik seviyesine eriştiren Şuşa Beyannamesi'nin de esasını teşkil etmektedir. Aziz hatırlarınızın Bakü'de yaşatıldığı gibi, Çanakkale'de de Azerbaycan Anıtı'nın inşa edilmesi de kader birliğimizin ve kardeşliğimizin yeni bir nişanesi olmuştur. Bilinmelidir ki, 'Çanakkale Geçilmez' diyerek düşmana geçit vermeyen ruh ile yıllar sonra 'Karabağ Azerbaycan'dır diyerek işgale son veren azim esasen aynı anlayıştan güç almıştır. Gelecekte de tarihimizden miras aldığımız Azerbaycan ile sarsılmaz kardeşliğimiz, örnek dayanışmamız, güçlü müttefikliğimiz ve müstesna ilişkilerimizi geliştirmek için yolumuza engel tanımadan devam edeceğiz. 109 yıl önce Çanakkale'de inanç ve şuurla, ilk adımlarımızı attığımız Türkiye Yüzyılında yeni başarılara ve zaferlere erişmek için her alanda çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanları uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhlarınız şad olsun" şeklinde konuştu.

Tören kapsamında şehit isimlerinin yer aldığı plaketlere karanfil bırakan Bağcı ve diğer katılımcılar, daha sonra Azerbaycan şehitliğine geçti.

Kaynak: İHA

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