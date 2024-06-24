Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 42. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 42. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nın 42. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 42. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Vali Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline başarılar diledi.

24.06.2024 15:39
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 42'nci yıl dönümü nedeniyle Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Aktaş'ı, Yüzbaşı Derya Kara Eldemir, Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Doğanarslan ve Uzman Çavuş Gökay Özoğlu ile ziyaret eden Yarbay Oran, yıl dönümü etkinlikleriyle ilgili bilgi vererek, desteklerinden dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Aktaş ise "Mavi Vatanımızın emniyet ve güvenliğini sağlayan aynı zamanda ulusal çıkarlarımızın korunmasında üstlendiği görevleri gece ve gündüz üstün başarı ve fedakarlıkla yerine getiren, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 42'nci kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 42. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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