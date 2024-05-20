Çanakkale\'yi Türkiye Belediyeler Birliği Genel Kurulu\'nda temsil edecek delegeler belirlendi

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(ÇANAKKALE)- Çanakkale'yi Türkiye Belediyeler Birliği Genel Kurulu'nda temsil edecek delegeler, meclis üyesi seçim toplantısı ile belirlendi.

Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi'nde bugün düzenlenen üye seçim toplantısına Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP İl Başkanı Levent Gürbüz, CHP Merkez İlçe Başkanı İbrahim Can Ergun, ilçe ve belde belediye başkanları ile belediyelerin meclis üyeleri katıldı. Başkan Erkek'in divan başkanlığını yaptığı toplantının divan üyeliklerini ise Biga Belediye Başkanı Alper Şen ile Çan Belediye Başkanı Harun Arslan yaptı. Belediye Başkanı Erkek'in açılış konuşmasının ardından meclis üyesi seçimi gerçekleştirildi.

Seçim sonucunda Türkiye Belediyeler Birliği Genel Kurulu'nda delege olarak seçilen asil üyeler; Biga Belediye Başkanı Alper Şen, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Kavakköy Belde Belediye Başkanı Necati Kopça, Çanakkale Belediye Meclis Üyesi Bülent Şarlan olurken, yedek üyeliklere ise Küçükkuyu Belde Belediye Başkanı Abdülmuttalip Gürel ile Gümüşçay Belde Belediye Başkanı Hasan Kırım seçildi.

Seçimin ardından Başkan Muharrem Erkek, Çanakkale'yi Türkiye Belediyeler Birliği Genel Kurulu'nda temsil edecek olan asil ve yedek üyeleri tebrik etti.