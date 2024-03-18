Çanakkale Zaferi'nin sembol okulu: Taş Mektep
Kayseri Fen Lisesi Müdürü Ali Durmuş:
"Okulumuz Çanakkale Savaşı'nda son sınıf talebelerini savaşa göndermek suretiyle mezun verememiş bir kurumdur"
KAYSERİ - Son sınıf öğrencilerini Çanakkale Savaşı'nda şehit verdiği için 1915 yılında mezun veremeyen ve "Taş Mektep" olarak bilinen tarihi Kayseri Lisesi; aynı misyonla öğrencileri yetiştirmeye devam ediyor.
II. Abdülhamit tarafından yaptırılan ve 13 Eylül 1893 tarihinde 'Derece-i Ula Mekteb-ı Külliyesi İdadisi' adıyla kurulan okul, 131 yıldır eğitim hayatını sürdürüyor. 1915 yılında son sınıf öğrencileri Çanakkale Savaşı'nda şehit olduğu için mezun veremeyen okul, günümüzde de aynı misyonla öğrenci yetiştirmeye devam ediyor.
"Çanakkale deyince eğitim tarihimizde akla Kayseri Lisesi gelir"
Kayseri Fen Lisesi Müdürü Ali Durmuş; "Çanakkale deyince eğitim tarihimizde akla Kayseri Lisesi gelir. Kayseri Lisesi bu 5-6 güzide okulumuzdan birisidir. Okulumuz Çanakkale Savaşı'nda son sınıf talebelerini savaşa göndermek suretiyle mezun verememiş bir kurumdur. Sakarya Meydan Muharebesi'nde de savaşa giden öğrenciler nedeniyle sınıf oluşturmamıştır. Bunlar kütük defterimizde yazıyor. Böyle bir kurumda çalışıyor olmak bizim için ayrı bir onur ve gururdur. Bizde öğrencilerimize bunu sürekli anlatıyoruz. Kayseri Lisesi'nin misyonundan ve lisenin Cumhuriyetin kuruluşundaki emeğinden ve şehitlerinin kanından bahsediyoruz. Onlar bu yüce görevi yerine getirdiler. Şuan ki öğrencilerimizin de bu görevi yerine getireceklerinden şüphemiz bulunmuyor" ifadelerini kullandı.
Okulun cumhuriyetin kuruluşunda payı olduğunu kaydeden Durmuş; "Kurumumuz 131 yıllık bir kurum. Cumhuriyetin kuruluşunda payı olan bir kurum. Sakarya Meydan Muharebesi'nde Yunan ordusu Ankara Polatlı'yı geçmiş olsaydı başkentin Kayseri'ye taşınması söz konusuydu. O zaman bu bina meclis binası olacaktı. Kuruluştan yükselişe hizmet vermiş bir eğitim kurumuyuz. Bu yükselişi de muasır medeniyetler seviyesine taşımak için öğrencilerimizle beraber elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.
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