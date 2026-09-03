Çanakkale Boğazı\'nda arıza yapan tekne Sütlüce\'ye yanaştırıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu 12 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak Sütlüce mevkisine yanaştırıldı.

KÖPRÜ AÇIKLARINDA MAKİNE ARIZASI

1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde seyir halinde olan 12 metre uzunluğundaki teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle makine arızası meydana geldi. Arızi durum üzerine kontrolden çıkan tekne, Boğaz akıntısında sürüklenmeye başladı.

TELEFONLA YARDIM İSTEDİLER

Teknede mahsur kalan 2 kişi, durumun kontrolden çıkması üzerine telefonla yetkililere ulaşarak yardım çağrısında bulundu. İhbarı değerlendiren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, bölgeye 'KIYEM-9' hızlı tahlisiye botunu yönlendirdi.

SÜTLÜCE MEVKİSİNE ÇEKİLDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan Kıyı Emniyeti ekipleri, içerisinde 2 kişinin yer aldığı tekneyi halatla yedekledi. Ekiplerin başarılı çalışması sonucu arızalı tekne, Sütlüce mevkisine emniyetli bir şekilde yanaştırıldı.