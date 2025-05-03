Canbolat'tan Suriye İçin İsrail'e Tepki - Son Dakika
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Canbolat'tan Suriye İçin İsrail'e Tepki

Velid Canbolat, Arap ülkeleri ve uluslararası toplumu İsrail'in Suriye saldırılarına karşı uyardı.

03.05.2025 16:20
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Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat, Arap ülkeleri ve uluslararası toplumun İsrail'e baskı kurarak Suriye'ye yönelik saldırı ve müdahalelerini durdurmaları çağrısı yaptı.

Lübnan'daki İlerlemeci Sosyalist Partisi'nin eski başkanı Canbolat, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları ve müdahalelerine tepki gösterdi.

İsrail'in Suriye'ye yönelik tekrarlanan saldırıların Cumhurbaşkanı Ahmed eş- Şara ile sağlamaya çalıştıkları siyasi çözüme yardımcı olmadığını aktaran Canbolat, "Suriye devletinin egemenliğini açıkça ihlal eden bu saldırıları kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Arap ülkeleri ve uluslararası toplumun Suriye'ye her türlü destekleri sağlamaları ve devletin yeniden inşası için yanında durmaları çağrısında bulunan Canbolat, şunları kaydetti:

"Arap ülkelerini ve uluslararası toplumu, düşman İsrail'in hava ve kara saldırılarının yanı sıra topraklarını işgal ederek Suriye'ye müdahalelerini durdurmaları için baskı kurmaya davet ediyorum."

İsrail ordusu, dün gece savaş uçaklarıyla Suriye'nin başkenti Şam'ın yanı sıra Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerindeki birçok noktayı bombalamıştı.

Suriye'deki olayların fitilini ateşleyen provokasyon ve çatışmalar

Sosyal medya hesaplarında 28 Nisan'da paylaşılan ve Hazreti Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı, Suriye'de büyük tepki çekmişti. Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi, konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek, Hazreti Muhammed'e hakarette bulundu.

Bunun üzerine birçok ilde 29 Nisan'da gösteriler düzenlendi ve aynı gün Şam'daki Ceramane Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesinin ardından çatışmaya dönüştü.

Silahlı Dürzi grupların Ceramane'de başlattığı saldırıya yine Şam'daki Sahnaya semtindeki Dürzi grupların da müdahil olmasıyla çatışmalar genişledi, en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak üzere bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti.

İsrail ise 30 Nisan'da akşam saatlerinde "Dürzileri koruma" bahanesiyle Sahnaya'da 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Suriye yönetimi, başkent Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede 1 Mayıs'ta kontrolü sağladığını bildirdi.

İsrail savaş uçakları bu sabah erken saatlerde Şam'daki Halk Sarayı yakınlarına hava saldırıları düzenledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Canbolat'tan Suriye İçin İsrail'e Tepki - Son Dakika

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