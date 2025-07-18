Canbolat'tan Süveyda'da Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Canbolat'tan Süveyda'da Ateşkes Çağrısı

Canbolat\'tan Süveyda\'da Ateşkes Çağrısı
18.07.2025 19:31
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Velid Canbolat, Süveyda'da ateşkes ve diyalog çağrısında bulundu, krizin sona ermesini istedi.

Lübnanlı Dürzi lider ve İlerici Sosyalist Parti'nin eski başkanı Velid Canbolat, Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunarak, krizin sona erdirilmesi amacıyla, bölgedeki aktörler ile devlet arasında diyaloğa zemin hazırlanması gerektiğini söyledi.

Canbolat, Lübnan'daki Dürzilerin lideri Şeyh Sami Ebi el-Muna ile başkent Beyrut'ta Dürzi Meclisi Genel Kurulu tarafından düzenlenen olağanüstü toplantıya katıldı.

Burada bir konuşma yapan Canbolat, Süveyda'da son dönemde yaşanan olaylara ilişkin bir soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulundu.

Canbolat, "Suriye'nin güneyinde ateşkes ilan edilmesini ve devlet ile Süveyda'daki etkin aktörler arasında diyaloğa girilmesini öneriyorum." dedi.

Krizin sona erdirilmesi ve ateşkesin sağlanması çağrısında bulunan Canbolat, İsrail'in Suriye'ye yönelik son saldırılarının ve Lübnan'a karşı devam eden günlük ihlallerinin kınanmasını talep etti.

"Süveyda, Suriye'nin ayrılmaz bir parçasıdır"

Lübnanlı Dürzi lider, Süveyda'dan bazı kesimlerin bağımsızlık çağrılarını reddederek, bu ilin "Suriye'nin ayrılmaz bir parçası" olduğunu vurgulayarak, "Suriye'de yaşananlarla ilgili tutum veya kınama açıklamaları yapmadan önce aklı ön planda tutmalıyız." ifadelerini kullandı.

Canbolat, Süveyda'daki mevcut kriz sırasında bazı Dürzi grupların tutumlarını kınadı ve bu tavırların bölgede gerginliğin artmasına neden olduğunu ifade etti.

Bu bağlamda, Dürzi lider Sultan Paşa El-Atraş'ın (1925'te Fransız işgaline karşı Suriye devriminin lideri) tarihi duruşunu hatırlatan Canbolat, "1954 yılında El-Atraş, Suriye'nin iç savaşa sürüklenmemesi için Süveyda'dan Ürdün'e gitmiştir. Bugün Süveyda'da böyle liderlere ihtiyacımız var." dedi.

Durzi liderden İsrail'den koruma isteyenlere tepki

Lübnan'daki Dürzilerin lideri Ebi el-Muna ise, Süveyda ilindeki olaylar nedeniyle Dürziler için yapılan İsrail koruması talebini reddettiğini belirterek, "Süveyda'daki Dürzilerden bazı tarafların İsrail koruması talebini kabul etmiyoruz, çünkü bu tarihimize ve kimliğimize zarar verir." diye konuştu.

"Suriye'de herhangi bir ayrılıkçı ya da bölücü eğilimi reddettiklerine" dikkati çeken Ebi el-Muna, "Süveyda'daki kardeşlerimiz Sünni Bedevilere ve diğer kesimlere yönelik saldırıları kınıyoruz. Aynı zamanda mezhep savaşı tehlikesi barındıran yüksek sesli aşiret seferberliği çağrılarını da kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

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Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, bazı Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Anlaşmanın ardından bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden çıkarmaya başlamasıyla iki taraf arasında 17 Temmuz'da çatışmalar yeniden alevlenirken, güvenlik güçleri müdahil olmadı.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Çatışmalar nedeniyle gıda, elektrik ve su temin edilemeyen bölgede insani kriz yaşanıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Süveyda, Güncel, Lübnan, Suriye, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canbolat'tan Süveyda'da Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

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