Candan Yüceer: İmamoğlu'nun Tutuklaması Demokrasi Meselesi

(ANKARA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının sadece CHP'nin meselesi olarak görmediklerini belirterek, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun meselesi olarak görüyoruz. Bunun gerçekten bir demokrasi, memleket, gelecek meselesi olarak değerlendiriyoruz. Sadece bizler de değil alanlardaki, Türkiye genelindeki insanlar da böyle değerlendiriyor. Haklının kazandığı yerdir hukuk ve biz haklıyız. Çünkü hepimizin eşitlendiği yerdir hukuk. Ama şu an maalesef hukukun üstünlüğünden değil, üstünlerin hukukundan bahsediyoruz" dedi.

TBB Birlik Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçici tedbirle görevden uzaklaştırılması ve tutuklanmasının ardından Başkan Vekili seçimi gündemiyle Ankara'da toplandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yaşanan gelişmelere ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmeyi yaptı:

"İmamoğlu'nun ilk İstanbul Büyük Şehri kazanmasıyla başlayan süreçti. Haksız ve haksız bir biçimde seçim iptal edildi. Ondan sonra tekrar bir seçim oldu ve takrar seçildi daha büyük bir farkla İmamoğlu kazandı. Sonraki seçimde yeniden kazanması bu sefer davalar değişti, isimler değişti, seçim iptal oldu, ahmak davası denildi, diploma denildi, yolsuzluk denildi. Türlü türlü bahanelerle, türlü türlü iddialarla bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın İmamoğlu, tutuklandı. Türkiye Belediyeler Birliği seçimi için beraberiz. Biz sadece yaşadığımız olayları ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi olarak ne sadece sayın Ekrem İmamoğlu'nun meselesi olarak görüyoruz. Bunun gerçekten bir demokrasi, memleket, gelecek meselesi olarak değerlendiriyoruz. Sadece bizler de değil alanlardaki, Türkiye genelindeki insanlar da böyle değerlendiriyor. Herkes diyor ki, 'Biz siyasi görüşü ne olursa olsun, tercihi ne olursa olsun bu bir demokrasi meselesi' diyor. Bu bir adalet meselesi, ifade özgürlüğü, var olabilme, kendin gibi var olabilme ve en önemlisi de gerçekten adalet diyoruz.

Haklının kazandığı yerdir hukuk ve biz haklıyız. Çünkü hepimizin eşitlendiği yerdir hukuk. Ama şu an maalesef hukukun üstünlüğünden değil, üstünlerin hukukundan bahsediyoruz. Yaşadığımız her olayda, 'Hadi canım bu da olmaz' dediğimiz ama her seferinde daha ağır bir şekilde hukuksuzluğu, adaletsizliği yaşadığımız bir süreçte yaşıyoruz.

Sokaklarda çok barışçıl eylemler, protestolarda bulunan ki anayasal bir hak insanların barışçıl bir şekilde ifadesini güçlü bir şekilde dile getirebilmesi, gösteri yapabilmesi, protesto edebilmesi en demokratik hakkı iken orantısız bir güçle çocuklar gerçekten karanfil verdiği güvenli güçleri tarafından gözüne biber gazi sıkarak, coplanarak, yerlerde sürüklenerek gözaltına alınıyor. Türkiye bunu hak etmiyor. Bizler bunu hak etmiyoruz.

Bizler bugüne kadar ne diyorsak 'hak, hukuk, adalet' diyoruz. Burada tabii ki suçu varsa insanlar asla masum olsun ama adaletli olsun. Hukuk öngörülebilir olmalı. Eğer siz hukuku öngöremezseniz, neyin suç neyin suç olmadığını bilmezseniz o zaman orada zorbalık başlıyor. Orada kaos başlıyor. Şimdi geçici bir süreyle yeni başkanımızı seçeceğiz. Ondan sonra eminim ki en kısa zamanda Ekrem İmamoğlu hem İstanbul Büyükşehir Belediyesine hem de Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'na girecek diye düşünüyorum."

"CHP Türkiye'de en demokratik tüzüğe, en demokratik uygulamaya sahip partisidir"

Yüceer, "CHP'ye kayyum atanacağına ilişkin" iddialarına ilişkin ise şunları söyledi:

"Neyin kayyumunu atıyorsunuz? Bakın şu an Cumhuriyet Halk Partisi eksik, eleştirilebilir. Gerek ön seçimleriyle milletvekillerini belirleyerek, gerek sandıklarını delegeler mahalle mahalle belirleyen şu an Türkiye'de en demokratik tüzüğe, en demokratik uygulamaya sahip partisidir. Başkanlarımız özgür irademize sandığa giderek, iki genel başkan adayını yarışarak seçen tek partiyiz. Bunu yapan bir partiye dönüp de 'Vay efendim şöyle oldu, böyle oldu' demekle, kayyum atamakla bu şekilde telaffuz bile etmek bunu hem kamuoyunun vicdanına bırakıyorum el insaf diyorum. Azıcık diyorum diyorum, azıcık hukuk diyorum, azıcık adalet diyorum."