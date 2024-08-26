Canik Belediyesi Üniversite Kazanan Öğrencilere Burs Desteği Verecek - Son Dakika
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Canik Belediyesi Üniversite Kazanan Öğrencilere Burs Desteği Verecek

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede üniversiteyi kazanan tüm öğrencilere burs desteği vereceklerini belirtti. Sandıkçı, ilçede ilk defa üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik burs desteğini sürdürdüklerini ifade etti.

26.08.2024 18:19
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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede üniversiteyi kazanan tüm öğrencilere burs desteği vereceklerini belirtti.

Sandıkçı, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede ilk defa üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik burs desteğini sürdürdüklerini ifade etti.

Öğrencilere yönelik yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerine de işaret eden Sandıkçı, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yerleştirme Sonuçları'na göre, ilçede üniversiteyi ilk defa kazanan tüm öğrencilere burs desteği vereceğiz. Canik'imizde bir gelenek haline getirdiğimiz burs desteğimizle, öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sandıkçı, öğrencilerin eğitim hayatının her aşamasında yanında olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"İlçemizde eğitime yönelik örnek projeleri kazandırmanın ve öğrencilerimize destek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversite öğrencilerimize yönelik burs desteğimiz ile birlikte, ilçemizdeki üniversite öğrencilerimizin elektrik, su ve doğal gaz faturalarının tamamını karşılıyoruz. KPSS, YKS ve LGS sınav ücretlerinin hepsini karşılıyoruz. YKS ve LGS'de derece elde eden öğrencilerimizi ödüllerle buluşturuyoruz. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz için ücretsiz eğitim programları gerçekleştiriyoruz. Bilim ve teknoloji alanı başta olmak üzere birçok farklı alanda öğrencilerimiz için ücretsiz uygulamalı eğitimler düzenliyoruz. Eğitim dostu belediye ünvanımızla çalışmaya devam ederek, eğitime yönelik yeni projeleri ilçemizde hayata geçirmeye devam edeceğiz."

2024 YKS Yerleştirme Sonuçları'na göre Canik'te üniversiteyi ilk defa kazanan öğrenciler, Canik Belediyesi Hizmet Binası'nda yer alan Canik Belediyesi Kadın-Aile ve Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğü üzerinden burs başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Canik Belediyesi Üniversite Kazanan Öğrencilere Burs Desteği Verecek - Son Dakika

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