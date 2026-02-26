Canik'te İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Canik'te İftar Programı Düzenlendi

Canik\'te İftar Programı Düzenlendi
26.02.2026 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye Başkanı Sandıkçı, iftar programında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Canik Belediyesi tarafından çalışanlara yönelik iftar programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, programa Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile belediye çalışanları katıldı.

Programda konuşan Sandıkçı, ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirtti.

İlçeye yönelik hizmetleri aynı kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Sandıkçı, "Canik'imiz için gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Öz kaynaklarımızı verimli şekilde kullanıyor, kardeşlik ve birliktelikle çalışıyor, ilçemizin dört bir köşesine yeni eser ve hizmetler kazandırmayı sürdürüyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Canik'imiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm ekip arkadaşlarıma emekleri, gayretleri ve özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Program, Sandıkçı'nın personele hediye takdiminin ardından son buldu.

Kaynak: AA

Güncel, İftar, Canik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canik'te İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Skriniar’dan Saran’a söz: Çok daha erken döneceğim Skriniar'dan Saran'a söz: Çok daha erken döneceğim
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

13:18
AYM Başkanı Özkaya’dan önemli açıklamalar HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...
AYM Başkanı Özkaya'dan önemli açıklamalar! HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...
13:16
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı Adnan Oktar’la ilgili çarpıcı detay
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
13:09
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kontrolü altında olacak birimler
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler
12:49
Pazardan aldı, zehir çıktı Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
12:32
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt
"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
12:30
Netanyahu’ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 13:48:45. #.0.4#
SON DAKİKA: Canik'te İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.