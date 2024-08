Güncel

'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dün yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında Bayraklı ilçesi Onur Mahallesi'nde evi yanan vatandaşlardan Elmas Çetin (68), tüm eşyalarının yandığını belirtip, canlarını zor kurtardıklarını söyledi. Çetin, "Her şey saniyeler içinde oldu. Evimden hiçbir şey çıkartamadım ancak canımızı kurtarabildik. Koşum, 'Evden çıkın, ev yanıyor' diye seslenince kızımla dışarıya çıktık. Hemen yakınımızdaki diğer evde oturan oğlum ve torunlarımı da dışarıya çıkardım. O sırada alevler evleri sardı. Çok bağırdım, koşup çevredekilerden hortum istedim hatta sesim kısıldı ama bir işe yaramadı. İki ev de alevlere teslim oldu. Gelip giden devlet yetkilileri var. Hasar tespiti yaptılar" ifadelerini kullandı.

'ÇARESİZLİĞİNİN NE DEMEK OLDUĞUNU İLİKLERİMİZE KADAR HİSSETTİK'

Evi yanan Ümit Çetin (35) ise "Yangında hem benim hem de kardeşimin evi yandı. Her şey dakikalar içinde oldu. Anca canımızı kurtarabildim. Yangın, evlerimizin bulunduğu bölgeyi iki taraftan sardı. Yakında oturan 2 yeğenimizi ve gelinimizi de evden çıkardık. Şükür ki can kaybı, yaralanma yaşamadık. Fakat 2 evden de kendi nefesimiz harici hiçbir şeyi kurtarmaya vaktimiz olmadı. Büyük bir felaketti. Allah herkesin yardımcısı olsun. Yangını önlenmesi biraz zordu, rüzgar ciddi manada ortalığı perişan etti. İnsanın tek tesellisi can kaybının, kimseye bir şey olmaması oluyor. İsteğimiz, zarar gören herkesin en azından eski düzenlerine çok daha hızlı bir şekilde dönebilmeleri için bir şeyler yapılması. İnsanoğlunun çaresizliğinin ne demek olduğunu iliklerimize kadar hissettik. Allah, itfaiye ekiplerinden bin kere razı olsun. Kimsenin itfaiyeden şikayet etme gibi bir lüksünün olmadığını düşünüyorum. Bunu burada gördük. Hepsini kendi evleriymiş gibi söndürmeye çalıştılar" diye konuştu.

Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,