Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Halka Seslendi

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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: BERKİN GÜLSOY

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, mazbata töreninin ardından belediye önünde halka seslendi. "Şimdi bugünden itibaren bize düşen, ilk yapılacak genel seçimlerde partimizi iktidara taşımak için o seçimin kampanyasını bugünden başlatmaktır. Ne zaman yapılırsa yapılsın o genel seçimle partimizi iktidar yapacağız" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde başkan seçilen Hüseyin Can Güler, mazbatasını aldı. Mazbata töreninin ardından Çankaya Belediye binası önünde konuşan Güner şunları söyledi:

"Çok kıymetli Çankayalılar. Belediye meclis üyeliklerinde bugüne kadar en yüksek sayıya ulaşmamızı sağlayan üç tane nazar boncuğumuz var. Seçimle gelen 40 meclis üyesinin 37'sini CHP'ye veren AKP'ye grup kurdurtmayan Çankayalılar. Bu yola çıktığımızda Mansur Başkan'ımıza bir söz vermiştik; Keçiören'i Etimesgut'u alacağız demiştik. Ama aynı zamanda büyükşehirde meclis çoğunluğu için lokomotif Çankaya olacak demiştik. 10 büyükşehir belediye meclis üyesinin 10'unu da CHP'ye veren Çankayalılar. Hepinizle gurur duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Bugün eğer biz Çankaya'da da, Ankara'da da, Türkiye'de de bu rekorlara ulaşmışsak, partimiz birinci parti olmuşsa bunların hiçbiri tesadüf değil. Bu başarıların altında canı pahasına çalışan gençlik kollarımız, kadın kollarımız var. Bu başarının arkasında adaylığımın açıklandığı ilk günde yanımdaydı bugün de burada bizimle birlikteydi, Saniye ablamın şahsında tüm aday adaylarınız için söylüyorum; aday gösterilmediği halde partisinin başarısı için çalışan CHP için çalışan aday adaylarımız var. Bu başarı bizim değil, sizin hepimizin başarısıdır.

"BUGÜNDEN İTİBAREN İLK YAPILACAK İŞ GENEL SEÇİMLERDE PARTİMİZİ İKTİDARA TAŞIMAK"

Seçim kampanyası başladığı gün sokağa çıktığımızda başımız dik, alnımız açık çıktık. Seçmenimizden destek istediğimizde başımız dik, alnımız açık istedik. Bunun üç sebebi var. Birincisi ben sizlerin bir kardeşi olarak, sizlerin bir evladı olarak Çankaya'yı bilen, Çankaya'nın sokaklarında Çankaya'da öğrenimini görmüş, mesleğini icra etmiş, ekmeğini kazanmış bir kardeşiniz olarak sizlerin güvenini, sizlerin inancını kazandığımdan dolayı başımız dik alnımız açık çıktık. Ankara'da Mansur Başkan'ımızın beş yıldır yaptığı çalışmalarla, halkçı belediyecilik çalışmalarıyla, sosyal belediyecilik örnekleriyle ve CHP'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kazanıp Ankaralılara doya doya mutlu oldukları bir beş yıl yaşattığı için Mansur Başkan'ımız sayesinde başımız dik alnımız açık çıktık. Çankaya yıllardırdır sosyal demokrat anlayışla yönetiliyor. Bugüne kadarki belediye başkanlarımız bu kente özveriyle hizmet ettiler. Ben hem Alper Başkan'ımıza adaylığımın açıklandığı ilk günden itibaren bana destek olması, yanımda olması, kamuoyuna yaptığı açıklamalarla partili bilinciyle davranması ve süreçte de sadece bugün değil adaylığımın açıklandığı günden bugüne tüm süreçlerde de elimi havaya kaldırıp desteğini ilan ettiği için bundan dolayı teşekkür ediyorum.

Çankaya'da da Ankara'da da, Türkiye'de de seçmenlerimiz CHP'ye büyük bir destek verdi. Bizlere inandı, güvendi. Şimdi bugünden itibaren bize düşen ilk yapılacak genel seçimlerde partimizi iktidara taşımak için o seçimin kampanyasını bugünden başlatmaktır. Biz bugün burada aynı zamanda bu kampanyayı başlatıyoruz. Ne zaman yapılırsa yapılsın o genel seçimle partimizi iktidar yapacağız."