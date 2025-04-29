Çankaya Belediyesi GESK, Futsal 1. Lig'de Liderliği Ele Geçirdi

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya Belediyesi GESK), Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen B2-B3 (az görenler) Futsal 1. Ligi'nin 2025 sezonu ilk devresini lider olarak tamamladı.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 20-27 Nisan günleri arasında Ankara'da düzenlenen B2-B3 (az görenler) Futsal 1. Ligi'nin 2025 sezonu ilk devresini tüm karşılaşmalarda galip gelerek, birinci sıraya yerleşti. Ankara Yenimahalle Kapalı Spor Kompleksi'nde yapılan müsabakalarda, en yakın rakibine 6 puan fark atan Çankaya Belediyesi GESK'in B2-B3 az görenler Türkiye Futsal Şampiyonası ilk yarıda aldığı sonuçlar şöyle:

Çankaya Belediyesi GESK 3-2 Surkent 21 Diyarbakır Spor

Çankaya Belediyesi GESK 7-5 Nilüfer Belediyesi GESK

Çankaya Belediyesi GESK 4-1 Gölcük Spor

Çankaya Belediyesi GESK 5-4 Yenimahalle Belediyesi GESK

Çankaya Belediyesi GESK 13-0 Erzurum Palandöken GESK

Çankaya Belediyesi GESK 17-2 1915 Çanakkale Sporu