Çankaya Belediyesi İşçi Kütüphanesi'ne Uluslararası Bağış - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi İşçi Kütüphanesi'ne Uluslararası Bağış

Çankaya Belediyesi, temizlik işçilerinin oluşturduğu İşçi Kütüphanesi'ni Estonya Büyükelçisi eşi öncülüğünde 13 farklı dildeki kitaplarla zenginleştirdi. Etkinliğe katılan büyükelçi eşleri, kitaplarını kütüphaneye bağışladı.

31.01.2025 11:10  Güncelleme: 12:05
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin çöpe atılan kitaplarla oluşturduğu 'İşçi Kütüphanesi', yeni yılın ilk ayında Ankara'daki büyükelçi eşleri SHOM'u (Spouses of Head of Mission) konuk etti. Estonya Büyükelçisi eşi ve SHOM'un Yeşil Grup Koordinatörü Kaire Jürgenson öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte büyükelçi eşleri, 13 farklı dilde yazılan kitapları, Çankaya Belediyesi İşçi Kütüphanesi'ne bağışladı.

Ankara'da görev yapan büyükelçilerin eşlerinden oluşan SHOM Yeşil Grubu, Çankaya Belediyesi Temizlik İşçileri Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Estonya Büyükelçisi'nin eşi ve SHOM Yeşil Grup Koordinatörü Kaire Jürgenson'un öncülüğünde gerçekleşen ziyarette, büyükelçi şeflerinin eşleri, Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD) üyeleri ve farklı ülkeleri temsil eden on iki büyükelçinin eşi yer aldı.

Çankaya Belediyesi İşçi Kütüphanesi ziyaretine, Kanada, El Salvador, Estonya, Macaristan, İtalya, Kosova, Lübnan, Kuzey Makedonya, Norveç, Slovakya, İsviçre ve Venezuela Büyükelçi eşlerinin yanı sıra, Çankaya Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Umut Berker Sevilmiş, Temizlik İşleri Müdürü Ali Rıza Taşğın, alan sorumlusu Emirali Urtekin ve kütüphane sorumlusu Eray Yılmaz da katıldı.

13 farklı dilden kitapları kütüphaneye hediye etti

Temizlik işçilerinin gece vardiyalarında çöp yanına bırakılan kitapları bir araya getirerek oluşturmaya başladığı ve daha sonra bağışlarla büyüyerek 40 bin kitaplık bir kapasiteye ulaşan İşçi Kütüphanesi'ni zenginleştiren heyet, 13 farklı dilden, dünyanın dört bir köşesinde yayınlanmış kitapları 'çöpten kütüphaneye' armağan etti. SHOM Yeşil Grup Koordinatörü Kaire Jürgenson, kütüphanenin kurulmasında emeği geçenleri takdir ettiklerini belirterek, bu değerli çalışmanın daha fazla insana duyurulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi İşçi Kütüphanesi'ne Uluslararası Bağış - Son Dakika

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