Çankaya Belediyesi Kadın Emeği Festivali Başladı

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin kadınlara gelir desteği amacıyla hayata geçirdiği Kadın Emeği Festivali, bu yıl 7. kez Başkentlilerle buluştu. 5 Temmuz'da Uğur Mumcu Parkı'nda başlayan festival, 6 ve 7 Temmuz günlerinde de konserler, gösteriler ve çocuklar için düzenlenen etkinliklerle devam edecek.

Çankaya Belediyesi'nin toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek ve kadın emeğini görünür kılmak amacıyla hayata geçirdiği Kadın Emeği Festivali, bu yıl 7. kez Başkentlilerle buluştu. Kadınlara gelir desteği amaçlı 'Elimin Emeği Evimin Ekmeği' projesi kapsamında gerçekleştirilen festival, 5 Temmuz'da Uğur Mumcu Parkı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

3 gün sürecek Kadın Emeği Festivali'nin ilk gününde bir araya gelen 180 kadın, kendi ürünlerini kurdukları 180 stantta satışa sundu. Stantları ziyarete gelen her yaştan Çankayalı, yağmurlu havaya rağmen hem el emeği ürünlerin satışına destek verdi hem de konserlerle festivalin tadını çıkardı. DJ Performans ve Retro Queen grubunun sahne aldığı festivalde çocuklar da yüz boyama standında eğlenceli karakterlere dönüşerek müzikli maskotlarla dans etti.

Stantlar festival boyunca 12.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. 6 Temmuz Cumartesi ve 7 Temmuz Pazar günlerinde 13.00-17.00 saatleri arasında ise yine çocuklara yönelik bubble show, kukla gösterisi, müzikli maskotlar ve yüz boyama etkinlikleri düzenlenecek.

Festival takvimi

Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenecek festival takvimi ise şöyle:

6 Temmuz Cumartesi

13.00-14.00: Bubble Show

14.00-15.00: Yoga

16.00: On'lar Acapella Konseri

20.00: İPop Konseri

7 Temmuz Pazar

13.00-14.00: Bubble Show/ Kukla Gösterisi

14.00-15.00: Fit Dance

17.00-18.00: Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu

20.00: Sena Şener Konseri