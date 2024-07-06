Çankaya Belediyesi Kadın Emeği Festivali Başladı

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin kadınlara gelir desteği amacıyla hayata geçirdiği Kadın Emeği Festivali, bu yıl 7. kez Başkentlilerle buluştu. 5 Temmuz'da Uğur Mumcu Parkı'nda başlayan festival, 6 ve 7 Temmuz günlerinde de konserler, gösteriler ve çocuklar için düzenlenen etkinliklerle devam edecek.
Çankaya Belediyesi'nin toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek ve kadın emeğini görünür kılmak amacıyla hayata geçirdiği Kadın Emeği Festivali, bu yıl 7. kez Başkentlilerle buluştu. Kadınlara gelir desteği amaçlı 'Elimin Emeği Evimin Ekmeği' projesi kapsamında gerçekleştirilen festival, 5 Temmuz'da Uğur Mumcu Parkı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
3 gün sürecek Kadın Emeği Festivali'nin ilk gününde bir araya gelen 180 kadın, kendi ürünlerini kurdukları 180 stantta satışa sundu. Stantları ziyarete gelen her yaştan Çankayalı, yağmurlu havaya rağmen hem el emeği ürünlerin satışına destek verdi hem de konserlerle festivalin tadını çıkardı. DJ Performans ve Retro Queen grubunun sahne aldığı festivalde çocuklar da yüz boyama standında eğlenceli karakterlere dönüşerek müzikli maskotlarla dans etti.
Stantlar festival boyunca 12.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. 6 Temmuz Cumartesi ve 7 Temmuz Pazar günlerinde 13.00-17.00 saatleri arasında ise yine çocuklara yönelik bubble show, kukla gösterisi, müzikli maskotlar ve yüz boyama etkinlikleri düzenlenecek.
Festival takvimi
Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenecek festival takvimi ise şöyle:
6 Temmuz Cumartesi
13.00-14.00: Bubble Show
14.00-15.00: Yoga
16.00: On'lar Acapella Konseri
20.00: İPop Konseri
7 Temmuz Pazar
13.00-14.00: Bubble Show/ Kukla Gösterisi
14.00-15.00: Fit Dance
17.00-18.00: Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu
20.00: Sena Şener Konseri
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