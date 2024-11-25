Çankaya Belediyesi Kış Ayları İçin Karla Mücadele Hazırlıklarını Tamamladı

Güncel

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, kar yağışı sonrası tüm ilçede kar küreme ve tuzlama çalışmaları ile buzlanmaya karşı anında müdahale etti. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, " Türkiye'nin en büyük ilçelerinden Çankaya'da kış aylarını sorunsuz geçirmek için tüm önlemleri aldık" dedi.

Çankaya Belediyesi hazırlıklarını tamamlayarak, ilçe genelindeki 123 mahallede yaptığı koordineli çalışma planı ile yaşanacak olumsuzluklara karşı faaliyetlerine başladı. Belediye, bu kapsamda toplam 40 araç ve 193 personel ile karla mücadele etti. Mühye'de bulunan Fen İşleri Şantiyesinden sık aralıklarla tuz nakli ile cadde ve sokaklar hızlı bir şekilde tuzlandı. Kar yoğunluğunun fazla olduğu yüksek kesimlerde kar küreme ve tuzlama işlemi yapıldı.

Özellikle yüksek kesimlerde çalışmalarını yoğunlaştıran belediye ekipleri, Yıldız, Oran, Dikmen semtlerinde cadde ve sokaklarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Belediye ekipleri sonraki gün de yayaların güvenliği için kaldırım ve merdivenli yollarda küreme çalışmalarını sürdürdü.

"Kar yağdıktan sonra değil, öncesinde sahada olduk"

Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Türkiye'nin en büyük ilçelerinden Çankaya'da kış aylarını sorunsuz geçirmek için tüm önlemleri aldık. Tüm birimlerimizle Çankayalıların hizmetinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kar temizleme çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi ile koordine içinde yürüteceklerini vurgulayan Başkan Güner, "Kar yağdığında vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması, hayatın aksamaması için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Araç gereçlerimizin eksiklerini giderdik. Çankaya'nın karla mücadele planlamasını da günler öncesinden yaptık. Kar yağdıktan sonra değil, öncesinde sahada olduk. Çankayalıların hayatını aksatmadan bir kış geçirmelerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.