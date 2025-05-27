Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, Yeşilkent Mahallesi'ne (Mühye) kurduğu kurban satış ve kesim alanında Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Alan, vatandaşların ve kurban satıcılarının ihtiyaçlarına göre düzenlendi.

Çankaya Belediyesi, kurban ibadetini yapacak vatandaşların ve kurban satıcılarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, Yeşilkent Mahallesi'ndeki (Mühye Köyü) kurban satış ve kesim alanını yeniden düzenledi. Belediye, vatandaşların kurban kesimi aşamasında herhangi bir sorun yaşamaması ve vatandaşların da hayvan satıcılarının da huzurlu bir bayram geçirmesi için Çankaya Zabıtası kontrolünde önlemlerini aldı.

Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca yaşanması muhtemel kazalara karşı alanda ambulans ve sağlık görevlilerini de hazır bulunduracak.

Satışa sunulan kurbanlıkların belgesiz, küpesiz, iki yaşını doldurmamış olmasına ve gebe hayvanların girişine izin vermeyen Çankaya Belediyesi veteriner hekimleri ile Ankara İl Tarım Müdürlüğü'ne bağlı Çankaya İlçe Müdürlüğü veteriner hekimler, alandaki kontrolleri yapacak.

Kurbanlıkların alana girmesinden itibaren ilaçlama çalışmalarına başlayan belediye ekipleri, Kurban Bayramı sonuna kadar çalışmalarını sürdürecek. Çankaya Belediyesi bu yıl da yakalama timi kurdu. Yakalama timi, bayram öncesi ve bayram boyunca görev yapacak, ilçenin farklı yerlerinden gelen talepleri karşılayacak.

Alana temiz su sağlayacak olan belediye, kurban satış ve kesim alanında otopark da hazırladı. Kurban satın alma ve kesimi hakkında bilgilendirme broşürlerinin dağıtıldığı alanda kasaplık sertifikası ve hijyen belgesi bulunan kasaplar görev yapacak. Kurban kesimi sonrası vatandaşlara kurban eti için poşet de dağıtılacak.

Vatandaşlar Kurban Bayramı boyunca, Çankaya İletişim Merkezinin, 444 06 01 numaralı hattından arayarak talep ve şikayetlerini bildirebilecek.