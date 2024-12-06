Çankaya Belediyesi'nde '54. Yıl Büyük Sergisi' Açıldı - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi'nde '54. Yıl Büyük Sergisi' Açıldı

Çankaya Belediyesi, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği'nin '54. Yıl Büyük Sergisi'ni ödül töreni ile açtı. 9 ülkeden 30 sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen sergi, 22 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

06.12.2024 12:22  Güncelleme: 12:36
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği'nin '54. Yıl Büyük Sergisi', ödül töreni ile açıldı. Bu yıl Avustralya, Avusturya, Belarus, Belçika, Güney Kore, Gürcistan, İngiltere, Pakistan ve Rusya olmak üzere 9 ülkeden 30 sanatçının katılımı ile toplam 220 sanatçının eserleri sanatseverlerle buluştu. Sergi 22 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği'nin (BRHD) '54. Yıl Büyük Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor. Kültürler arası diyaloga odaklanan sergi, 22 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak. Bu yıl Avustralya, Avusturya, Belarus, Belçika, Güney Kore, Gürcistan, İngiltere, Pakistan ve Rusya olmak üzere 9 farklı ülkeden 30 sanatçının katılımı ile toplam 220 sanatçının eserleri sanatseverlerle buluşuyor.

Sanatçılara ödülleri verildi

BRHD ayrıca bu yıl vefat eden ve 1982-86 yılları arasında dernek başkanlığı yapmış olan Prof. Dr. Zafer Gençaydın ve Prof. Dr. Mustafa Ayaz'ı da sergide anıyor. Ödül töreni ile açılan sergide ödüller sahiplerine takdim edildi. Sanatçılar, Güney Koreli sanatçı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kim Younmoon, Gülsen Erdoğan, Nihat Kahraman, Serap Etike, Suna Özkan, Hasan Akın ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na sanata katkılarından dolayı ödül verildi.

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği'nin '54. Yıl Büyük Sergisi', hafta içi her gün 09.00-20.00 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi'nde '54. Yıl Büyük Sergisi' Açıldı - Son Dakika

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