Çankaya Belediyesi'nde Çocuk Hakları Toplantısı ve Etik Semineri

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi Çocuk Hakları Birimi, yaz dönemi atölyelerinde düzenlenecek etkinliklerle ilgili çocukların taleplerinin dinlendiği bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnayet Aydın da "Çocuklarla Çalışmada Etik" konulu bir seminer verdi.

Çankaya Belediyesi, çocukları eğitim ve sosyal yaşantılarında da katılım ve karar alma sürecine dahil ediyor. Belediye'nin Çocuk Hakları Birimi, 23 Nisan Çocuk Evi'nin hak temelli çalışmalarına katılan çocuklarla bir toplantı gerçekleştirdi. Çankaya Belediyesi Mustafa Kemal Gürbüz Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Belediye'ye bağlı müdürlüklerden temsilciler, yaz dönemi atölyelerinde düzenlenecek etkinliklerle ilgili çocukların talepleri dinledi. Kültürel ve sportif aktivitelerden gezilere, spor müsabakalarından el becerisi çalışmalarına kadar çeşitli alanlarda isteklerini dile getiren çocuklar, yaz dönemi atölyeleri için hem eğlenceli hem de öğretici projelerini sundu.

Çocuklarla Çalışmada Etik

Etkinliğin ikinci yarısında, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnayet Aydın, "Çocuklarla Çalışmada Etik" başlıklı bir seminer verdi. Sunumunda çocuk haklarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Aydın, yalnızca çocukların haklarının değil, aynı zamanda ödev ve sorumluluklarının da öğretilmesi gerektiğine dikkat çekti. Konuşmasında "çocuk" kavramını etik perspektiften ele alan Aydın, uygulamalı etik ilkeler çerçevesinde çocuklarla çalışırken dikkat edilmesi gereken noktaları katılımcılarla paylaştı. Etik değerlerin, çocuklarla yürütülen her türlü çalışmada temel bir referans olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Aydın'ın sunumu, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.