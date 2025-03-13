Çankaya Belediyesi'nden Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi'nden Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri

Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Eşitlik ve Farkındalık ayı etkinlikleri çerçevesinde spor etkinlikleri düzenledi. 'Sporda kadın' temasıyla gerçekleştirilen panelde kadın sporcuların yaşadığı zorluklar ele alındı ve kadınlar için bir Futsal Dostluk Maçı düzenlendi.

13.03.2025 10:41  Güncelleme: 11:19
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nin, Dünya Kadınlar Günü Eşitlik ve Farkındalık ayı etkinlikleri sporla devam etti. 'Sporda kadın' temasıyla gerçekleşen etkinlikler kapsamında "Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadının Spordaki Yerini Konuşuyoruz" başlıklı panel ve Futsal Dostluk Maçı düzenlendi.

Çankaya Belediyesi, 3 Mart'ta başlayan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Eşitlik ve Farkındalık ayı etkinliklerine devam ediyor. Eşitlik ve Farkındalık ayı kapsamında TED Üniversitesi'nde sporda cinsiyet eşitliğini ön plana çıkaran etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerden ilki, TED Üniversitesi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşen "Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadının Spordaki Yerini Konuşuyoruz" başlıklı panel oldu.

Sporda kadın olmanın geldiği nokta değerlendirildi

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Canan Koca, TED Üniversitesi Öğretim Üyeleri Dr. Burcu Asena ile Dr. Bezen Balamir Coşkun, TED A Kadın Voleybol Takımı Menajeri Begüm Özsu ve İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Lale Orta'nın konuşmacı olarak yer aldığı panelde, toplumsal cinsiyet perspektifinden spor kavramı ele alınarak kadın sporcuların, yerel, bölgesel ve küresel ölçekte yaşadığı zorluklar dile getirilirken geçmişten bugüne sporda kadın olmanın geldiği nokta değerlendirildi. Panel boyunca ziyaret edilen "Kadın Dayanışma Standları" ise birçok sivil toplum örgütüne de ev sahipliği yaptı. Standlara gelip bilgi almak ve üye olmak isteyen üniversiteliler, aynı zamanda eğlenceli oyunlar da oynayarak dayanışmaya katkı sağladı.

Türkiye'nin ilk kadın futbol hakemi Lale Orta'nın vuruşuyla maç başladı

Bir diğer etkinlik ise Çankaya Belediyesi'nin kadın çalışanları ile sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri arasında düzenlenen "Futsal Dostluk Maçı" oldu. Kadınların toplumsal hayatta daha aktif rol almasını teşvik etmek ve sporda dayanışmaya farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan etkinlik, TED Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleşti. Üzerlerinde 6284 yazan ve karikatürize edilmiş kadın yüzü temsillerinin Venüs (kadın) sembolünü oluşturduğu tişörtlerle sahaya çıkan kadınlar, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna dikkat çekti. Türkiye'nin ilk kadın futbol hakemi ve futbol antrenörü Lale Orta'nın vuruşuyla başlayan maçta, rekabet ve centilmenlik vardı.

Cinsiyet eşitliğine dikkat çekildi

Kadın dayanışmasını ön plana çıkaran etkinlik sonunda her iki takım da galibiyet kupasıyla ödüllendirildi. Çankaya Belediyesi adına ödülleri, Başkan Yardımcısı Tutku Kurt Bayyurt takdim etti. Maçta her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek amacıyla "Eşitlik Mücadelemizden Vazgeçmiyoruz" yazılı pankart açan kadınlar, toplumsal farkındalık mesajı verdi. Kadınlar, birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek dayanışma ve mücadelelerini belgeledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi'nden Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri - Son Dakika

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