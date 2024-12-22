Çankaya Belediyesi'nden Eczane Destek Personeli Eğitim Programı - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi'nden Eczane Destek Personeli Eğitim Programı

Çankaya Belediyesi\'nden Eczane Destek Personeli Eğitim Programı

Çankaya Belediyesi, gençlerin istihdamına destek olmak amacıyla Ankara Eczacı Odası iş birliği ile 'Eczane Destek Personeli Eğitim Programı' başlatıyor. Eğitim programına başvurular 23 Aralık'ta başlayacak.

22.12.2024 11:28  Güncelleme: 11:37
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, istihdama destek projesi kapsamında, Ankara Eczacı Odası iş birliği ile "Eczane Destek Personeli Eğitim Programı" başlatıyor. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerimizin sayısındaki artış ülkemizin en büyük sorunlarının başında geliyor. Bu yaraya az da olsa merhem olmak için elimizden gelen desteği vermenin yollarını arıyoruz" dedi.

Çankaya'da istihdama destek projesi kapsamında, Ankara Eczacı Odası işbirliği ile düzenlenen "Eczane Destek Personeli Eğitim Programı" yeni yılın ilk ayında başlıyor. İstihdam garantili olarak 96 saat sürecek eğitim programı, eczacılık hakkında genel bilgiler, pratik ilaç bilgisi, eczane destek personelinin görev ve sorumlulukları gibi konularda kapsamlı içerik sunacak. Eğitim programına başvurular 23 Aralık Pazartesi günü başlıyor.

"Bu yaraya az da olsa merhem olmak için elimizden gelen desteği vermenin yollarını arıyoruz"

Başkan Güner, "Ankara Eczacı Oda'mızla birlikte gençlerimize iş imkanı yaratacak bir iş birliğine imza atıyoruze. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerimizin sayısındaki artış ülkemizin en büyük sorunlarının başında geliyor. Bu yaraya az da olsa merhem olmak için elimizden gelen desteği vermenin yollarını arıyoruz" diye konuştu.

Eğitime başvurular, 23 Aralık pazartesi günü başlayacak. Eğitime katılacak adayların en az lise mezunu, yaş aralığı ise 18-35 olarak belirlendi. Eğitim programı, bu alanda mesleki becerilerini gerçekleştirmek isteyen tüm katılımcılara açık olacak. Hafta içi 3 gün, günde 4 saat olmak üzere 96 saat üzerinden planlanan eğitim programı, eczacılık hakkında genel bilgiler, pratik ilaç bilgisi, eczane destek personelinin görev ve sorumlulukları gibi konularda kapsamlı içerik sunacak. Eğitim programı için başvuruların şahsen yapılması gerektiği belirtilirken, başvurular, Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Bürosu Cumhuriyet Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B2 Blok Kat: 6 Kızılay adresine yapılacak.

Program ile ilçedeki işsizlik oranının azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi'nden Eczane Destek Personeli Eğitim Programı - Son Dakika

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