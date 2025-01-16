Çankaya Belediyesi\'nden Karne Festivali

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, karne heyecanı yaşayacak öğrenciler için 15 gün sürecek bir festival hazırladı. 19 Ocak-2 Şubat günleri arasında gerçekleşecek etkinlikler kapsamında çocuklar, Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi, Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Çankaya Evleri'nde, film-tiyatro gösterileri ve atölyelerle buluşacak. Öğrenciler ayrıca ara tatil süresince Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, Biyosfer Müzesi ile Dijital Hayvanat Bahçesi gezilerine de katılabilecek.

Çankaya Belediyesi, sömestr tatiline girecek öğrenciler için Karne Festivali düzenliyor. Belediye, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrencilere yarıyıl tatili boyunca devam edecek sanat ve eğlence dolu bir program hazırladı. 19 Ocak-2 Şubat günleri arasında gerçekleşecek etkinlikler kapsamında çocuklar, Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi, Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Çankaya Evleri'nde, film-tiyatro gösterileri ve atölyelerle buluşacak.

Tamamı ücretsiz, kontenjanla sınırlı etkinliklerin yapılacağı Çankaya Evleri'ne başvuruda bulunulabilecek. Atölye ve gezi programına katılacak çocukların da etkinlik öncesi kayıt yaptırılması gerekecek.

Başvurular için

Arkeolojik kazı atölyesi için 7-10 yaş arası çocuklar, Karapınar ve Kırkkonaklar Çankaya Evleri'ne; ritim atölyesi için 7-11 yaş arası çocuklar, Karapınar ve Kırkkonaklar Çankaya Evleri'ne; anne-çocuk workshop için 6-10 yaş arası çocuklar, Beysukent Çankaya Evi'ne; izcilik atölyesi için 7-12 yaş arası çocuklar, Birlik Çankaya Evi'ne; karikatür atölyesi için 7-12 yaş arası çocuklar DA Kırkkonaklar Çankaya Evi'ne başvuru yapacak.

7-14 yaş arası çocuklar için düzenlenen gezi programına başvuruları ise Biyosfer Müzesi için Sokullu ve Nazım Hikmet Çankaya Evleri'ne, Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi için Çayyolu Çankaya Evi'ne, Dijital Hayvanat Bahçesi için Esat ve Bayraktar Çankaya Evleri'ne yapılacak.

Çankaya Belediyesi'nin kültür merkezlerinde 5-14 yaş arası çocuklar için tiyatro ve sinema gösterimleri de yapılacak.

"Tüm çocuklarımıza sağlıklı, mutlu ve şenlikli bir tatil dönemi diliyorum"

Çankaya Belediyesi olarak her alanda çalışmayı, yeni proje ve etkinliklere imza atmayı sürdürdüklerini kaydeden Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, " Türkiye'nin kırmızıya boyandığı 31 Mart seçileri öncesinde 'Parla Çankaya' diyerek Cumhuriyetimizin kalbi Çankayamızda yılın 12 ayı sürecek festivallerin sözünü vermiştik ve sözümüzün arkasında durmaya devam ediyoruz" dedi.

Sosyal adalet ve sosyal belediyeciliği tüm proje ve belediye faaliyetlerinde öncelik olarak kabul ettiklerini söyleyen Başkan Güner, "Karne Festivali ile yarıyıl tatillerinde çocuklarımız ve aileleri kültür ve sanatla buluşsun, Çankaya Evlerimizdeki atölyelerde eğlenerek öğrensin diye tüm tatil boyunca dolu dolu bir etkinlik programı hazırladık. Tüm çocuklarımıza sağlıklı, mutlu ve şenlikli bir tatil dönemi diliyorum" diye konuştu.