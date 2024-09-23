Çankaya Belediyesi\'nden Öğrencilere Hoş Geldin Hizmeti

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Karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, üniversite öğrenimi için Ankara'ya gelen öğrencileri, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) kurduğu "Yeni Evinize Hoş Geldiniz" masasında karşılıyor.

Çankaya Belediyesi, Ankara'ya üniversite öğrenimi için gelen öğrencileri Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) kurduğu Danışma Masası'nda karşılıyor. Ankara'ya ilk kez gelen öğrencileri bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla oluşturulan masada, Belediye'nin Gençlik Birimi çalışanları Başkent'teki üniversite hayatı, ulaşım, yurtlar ve Belediye'nin öğrencilere sunduğu hizmetler hakkında bilgi veriyor. "Yeni Evinize Hoş Geldiniz" sloganıyla karşılanan öğrencilere özellikle öğrenim görecekleri üniversite ile yurtlara ulaşım konusunda destek veriliyor.

Öğrencilere yönelik ücretsiz hizmetler

Üniversite öğrencilerine, hafta içi her akşam Belediye Başkanlığı binasındaki yemekhanesi ile 100'üncü Yıl Çankaya Evi yemekhanesinde ücretsiz akşam yemeği ve kış aylarında sabah çorba ikramı bilgisi veriliyor. Yemeğin yanı sıra ücretsiz çamaşırhane, Çankaya Evleri'nde yer alan kütüphaneler ile gençlere yönelik yabancı dil ve kişisel gelişim kurslarını içeren Kampüs Mahallede uygulamaları aktarılıyor. Belediye, yıl boyunca festivallerden şenliklere, ücretsiz kurslardan sertifikalı eğitimlere, söyleşilerden ücretsiz tiyatro gösterimlerine kadar pek çok alanda hizmetleriyle gençlerin yanında olmaya devam edecek.