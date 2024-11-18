(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Ankara'nın dört farklı noktasında vatandaşlara saat 07.00-09.00 saatleri arasında sıcak çorba ikram ediyor.
Çankaya Belediyesi, sıcak çorba ikram ederek vatandaşlara 'günaydın' diyor. Belediye, Kızılay, Koru metrosu, Ankara Üniversitesi'nin Cebeci Kampüsü ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) A1 kapısında öğrencileri ve vatandaşları sıcak çorbayla karşılıyor. Belediye ekipleri, sıcak çorba ikramını kış ayları boyunca hafta içi her sabah sürdürecek.
Son Dakika › Güncel › Çankaya Belediyesi'nden Soğuk Kış Günlerinde Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika
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