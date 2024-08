Çankaya Belediyesi Öğretmenlere Eğitim Çalıştayı Düzenliyor

Güncel

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nin, gündüz bakımevlerinde görev yapan öğretmenlerin yeni döneme hazırlanması amacıyla düzenlediği 'Eğitim Çalıştayı' başladı. Alanında uzman verilen eğitimlerde ilk yardımdan iletişime kadar çeşitli konular ele alınacak.

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen ve üç gün sürecek çalıştaya Safranbolu Belediyesi'nden de öğretmenler ve eğitimciler katılıyor. Çalıştayda ilk yardım, gelişimsel değerlendirme ve gelişimsel özellikler, proje tabanlı öğrenme, dil ve konuşma bozukluklar ile velilerle iletişim konularında Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nden alanında yetkin akademisyenler ders veriyor.

"Her yaşta eğitimi önemsiyoruz"

İlçe genelinde gündüz bakımevlerinin sayısını 25'e çıkaracaklarını ve 'Gece Kreşi' uygulamasını da başlattıklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, eğitim yatırımlarına devam edeceklerini söyledi. Güner, "Kaliteli ve uygun ücretle eğitim verdiğimiz 15 gündüz bakımevimizde bu yıl 2 bini aşkın çocuğumuz eğitim alacak. Çocuklarımıza eğitim veren öğretmenlerimizin ve gündüz bakımevlerinin tüm personelinin eğitimine de büyük önem veriyoruz. Hayat sürekli eğitim demektir. Biz de belediye olarak bu değişime ayak uydurmak için her anlamda ve her yaşta eğitimi önemsiyoruz. Gündüz bakımevi personelimize, öğretmenlerimize, tüm çocuklarımıza ve ailelerine başarılı, verimli bir eğitim yılı diliyorum" diye konuştu.

Gece kreşi için kayıtlar başladı

Çankaya Belediyesi gece mesaisi yapan aileler için de Ankara'da bir ilk gerçekleştirerek gece bakımevi hizmetine başlıyor. Maltepe'de Umut Gündüz Bakımevi, gündüz programlarının yanı sıra gece bakımevi olarak da hizmet vermeye başlayacak. Gece bakımevi, pazar günü hariç 19.00-07.00 arasında açık olacak. Hizmetten yararlanmak isteyen aileler için başvurular 26 Ağustos'ta başladı. Gece mesaisinde çalışan doktor, hemşire, polis, havalimanı personeli gibi çeşitli meslek dallarından ebeveynler için başlatılan uygulama hakkında veliler '0 (312) 458-89-00/ 3719-3701' numaralı telefondan bilgi alabilecek ve Belediye Başkanlığı'nın Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay A/Blok Kat 5 adresinde bulunan Kreş Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilecek.